Bitlis Belediyesi sokaklara estetik görünüm kazandırıyor

Bitlis Belediyesince, kentin tarihini gün yüzüne çıkarmak amacıyla "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" hayata geçirildi.

Bu kapsamda 127 iş yeri ile ilgili çalışma başlatıldı.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentin tarihi zenginliğine vurgu yaparak, her yıl yüzlerce ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

Kentin turizm potansiyelini arttırmak için çalışmaları sürdürdüğünü belirten Tanğlay, "Sokak Sağlıklaştırma Projesi'yle elektrik ve telefon kablolarının düzenlenmesi, yol kaplaması, binaların çatıları, bahçe duvarı gibi cephe iyileştirmeleri yapılacak. Kent, güzel ve düzenli bir görünüme kavuşturulacak." dedi.

Kaynak: AA