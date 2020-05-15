Bitlis Belediyesi'nin yol genişletme çalışması sürüyor Bitlis Belediyesi, yol genişletme, beton ve istinat duvar çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis Belediyesi, yol genişletme, beton ve istinat duvar çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri Yükseliş ve Taş mahallesi yol güzergahında kar ve yağmur nedeniyle oluşan tahribatları onarıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, yol güvenliğini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmalar gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Halkımız için kentimizde alt ve üst yapı sorunlarını çözmek adına çaba gösteriyoruz. Bu çalışma tamamlandığında hem yol genişleyecek, hem de bazı tehlikeler ortadan kalkacak. Bitlis halkını daha iyi ve güzel bir kente kavuşturmak için ekiplerimiz çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA