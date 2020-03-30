Bitlis Belediyesi, kiraları 3 ay erteledi
Bitlis Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnafı desteklemek amacıyla kiracıları 3 ay erteledi.
30.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:00
Bitlis Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnafı desteklemek amacıyla kiracıları 3 ay erteledi.
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, bugün itibariyle Bitlis Belediyesinin bütün kiracılarının kirasını 3 ay ertelediklerini bildirdi.
Mart, nisan ve mayıs aylarına ait kiraları ertelediklerini belirten Tanğlay, "Burada esnafımıza destek olmak istiyoruz. Bu süreçte Bitlis Belediyesi elinden gelen tüm hizmetleri yapacak ve vatandaşımızın yanında olacak." diye konuştu.
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Kaynak: AA