Bitlis Belediyesi, kiraları 3 ay erteledi Bitlis Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnafı desteklemek amacıyla kiracıları 3 ay erteledi.

Bitlis Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnafı desteklemek amacıyla kiracıları 3 ay erteledi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, bugün itibariyle Bitlis Belediyesinin bütün kiracılarının kirasını 3 ay ertelediklerini bildirdi.

Mart, nisan ve mayıs aylarına ait kiraları ertelediklerini belirten Tanğlay, "Burada esnafımıza destek olmak istiyoruz. Bu süreçte Bitlis Belediyesi elinden gelen tüm hizmetleri yapacak ve vatandaşımızın yanında olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA