Bitlis Belediyesi dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor Bitlis Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için hem dezenfekte hem de temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için hem dezenfekte hem de temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilkbaharın başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlardaki çöpleri topladıklarını, yolların tazyikli suyla yıkandığı belirtildi.

Her gün belirlenen plan dahilinde kent merkezinde hem temizlik hem de dezenfekte çalışmalarının yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre temizliği konusunda yoğun mesai harcıyor. Genel temizlik çalışmalarına önem veren ekiplerimiz, çöpleri de toplayarak kent merkezi dışına taşıyor. Belediye olarak kononavirüs tedbirleri kapsamında da dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşa daha temiz ve hijyenik bir ortam sağlamak amacıyla ekiplerimiz, Hüsrevpaşa Mahallesi'nde mıntıka temizliği ile kaldırımları ve yolları yıkadı."

Kaynak: AA