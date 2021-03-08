Bitlis Belediye Başkanı: "Yarım saatte değişen hava şartları 11 askeri hayattan kopardı"

Bitlis Belediye Başkanı: "Yarım saatte değişen hava şartları 11 askeri hayattan kopardı" Belediye başkanı 11 askerin şehit olduğu kazayı bu sözlerle anlattı: Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay: "Çok aşırı sis ve rüzgar vardı" "Helikopter Bingöl'den kalktığı zaman hava şartlarında öyle...

Bitlis Belediye Başkanı: "Yarım saatte değişen hava şartları 11 askeri hayattan kopardı"

Belediye başkanı 11 askerin şehit olduğu kazayı bu sözlerle anlattı:

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay: "Çok aşırı sis ve rüzgar vardı"

"Helikopter Bingöl'den kalktığı zaman hava şartlarında öyle bir sıkıntı yoktu"

DÜZCE - Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasının hava şartları nedeni ile meydana geldiğini söyleyen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, daha önce bu denli bir olayın yaşanmadığını vurguladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Yerel Yönetimler toplantısına katılan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 11 askerin şehit düştüğü helikopter kazası hakkında açıklama yaptı. İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Tanğlay, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasının hava şartları nedeni ile meydana geldiğini, hava şartlarının yarım saatlik zaman diliminde bir anda gerçekleştiğini dile getirdi. Tanğlay, "Bunu üzülerek anlatıyoruz. İçimiz yandı. Bingöl'den kalkıp Bitlis Tatvan ilçemize hareket eden bir helikopterimiz düştü ve orada 11 tane şehidimiz oldu. Bunlardan biri de korgenaralimizdi. Osman paşamızdı. Sevdiğimiz bir paşamızdı. Hava şartları çok kötüydü. Çok aşırı bir sis vardı, rüzgar vardı. Bu kaza aslında hava şartlarından oluştu. Türkiye'nin başı sağolsun. Üzüntümüz çok ve acı bir olaydı. Beklemediğimiz bir hadise idi. Bütün vatan evlatlarını Allah korusun diyoruz. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

"Bingöl'den helikopter kalktığında hava şartlarında sorun yoktu"

Hava şartları nedeni ile Bitlis'te daha önce herhangi bir kazanın yaşanmadığını belirten Başkan Tanğlay, "Daha önce Bitlis'te böyle bir olay yaşamadık. Helikopter Bingöl'den kalktığı zaman hava şartlarında öyle bir sıkıntı yoktu. Yani bir anda oluşan yarım saat bir saatlik zaman diliminde oluşan bir hava şartıydı. Orada da pilot inmek istemiş aslında. İnmek istediği zamanda hava şartlarından dolayı, o sisten dolayı hemen Bitlis'in benekli köyüne yakın bir alanda yere çarpmış ve bu nedenden olayı şehitlerimiz oluştu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ