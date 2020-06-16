Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, birim amirleriyle bir araya geldi
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Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, birim amirleriyle bir araya geldi

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediye başkan yardımcıları ve birim amirleriyle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi.

Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, birim amirleriyle bir araya geldi
16.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:12

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediye başkan yardımcıları ve birim amirleriyle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi.

Belediyede düzenlenen toplantıda, yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Tanğlay, vatandaşların mağdur edilmeden çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi.

Tanğlay, vatandaşların belediyeden beklentilerini karşılamaları gerektiğini belirterek, "Hizmet üretmek için var gücümüzle çalışmalı, eşitlik prensibini göz önünde tutmalıyız. Şeffaf belediyecilik anlayışı ile görevimizi devam ettirmeliyiz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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