Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, birim amirleriyle bir araya geldi Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediye başkan yardımcıları ve birim amirleriyle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediye başkan yardımcıları ve birim amirleriyle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi. Belediyede düzenlenen toplantıda, yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Tanğlay, vatandaşların mağdur edilmeden çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi. Tanğlay, vatandaşların belediyeden beklentilerini karşılamaları gerektiğini belirterek, "Hizmet üretmek için var gücümüzle çalışmalı, eşitlik prensibini göz önünde tutmalıyız. Şeffaf belediyecilik anlayışı ile görevimizi devam ettirmeliyiz." dedi. Kaynak: AA