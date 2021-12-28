Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kadın Yaşam Toplum Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışını gerçekleştiren Tanğlay, daha sonra AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2021'e damga vuran olayları yansıtan kareleri inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Tanğlay, spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci", yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam", haber kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam" fotoğraflarını oyladı.

Yarışmayı düzenleyen Anadolu Ajansı'na teşekkür eden Tanğlay, "Her yıl fotoğraf yarışmasına katılarak beğendiklerimize oy veriyoruz. Gerçekten birbirinden güzel fotoğraflar. Her fotoğrafta bir anlam yüklü. Anadolu Ajansı muhabirlerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

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