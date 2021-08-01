Bitlis-Baykan yolunda trafik kazası: 1 yaralı
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Bitlis-Baykan yolunda trafik kazası: 1 yaralı

Bitlis-Baykan yolunda trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Baykan karayolunda iki tırın arka arkaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Baykan karayolunda iki tırın arka arkaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, karayolu üzerindeki Karınca Karakolu mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tırların çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza sonrası kısa süreliğine trafiğe kapanan yol ise ekiplerinin çalışması sonucunda yeniden ulaşıma açıldı. - BİTLİS

Bitlis-Baykan yolunda trafik kazası: 1 yaralı
Bitlis-Baykan yolunda trafik kazası: 1 yaralı
Bitlis-Baykan yolunda trafik kazası: 1 yaralı
Bitlis-Baykan yolunda trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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