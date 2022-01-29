Bitlis-Baykan kara yolu, düşen kayalar nedeniyle 1 saat trafiğe kapalı kaldı

BİTLİS-Baykan karayolu, yola düşen kayalar nedeniyle kapandı. Ekiplerin, çalışmasıyla yol temizlenip, yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Bitlis-Baykan karayolunun 35'inci kilometresinde ise heyelan meydana geldi. Sabah saatlerinde tepeden kopan dev kayaların düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Yüzlerce araç, uzun kuyrukların oluşmasına neden olurken, bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kayalar temizlenerek yol yeniden ulaşıma açıldı.