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Bitlis, Batman ve Muş için yoğun kar uyarısı

Bitlis, Batman ve Muş için yoğun kar uyarısı
AA / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için yoğun kar uyarısı yapıldı.

BATMAN (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için yoğun kar uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek yağışların, Bitlis il geneli, Batman'ın kuzey (Sason) ve Muş'un güney ilçelerinde, 20-45 santimetreyi bulacak yoğun kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Yağışların, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Batman ve Van'ın güneyinde ise kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların, salı günü gece saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını ile buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Yeşim Sert Karaaslan - Son Dakika Haberleri

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