BİTLİS Arıcılar yaylalara çıkmaya başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BİTLİS Arıcılar yaylalara çıkmaya başladı

Arıcılar yaylalara çıkmaya başladıBİTLİS'teki bal üreticileri, uzun süren kış aylarının ardından yeniden florası zengin yaylalara çıkmak için hazırlıklara başladı.

BİTLİS Arıcılar yaylalara çıkmaya başladı
18.05.2020 14:20 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:20

Arıcılar yaylalara çıkmaya başladı

BİTLİS'teki bal üreticileri, uzun süren kış aylarının ardından yeniden florası zengin yaylalara çıkmak için hazırlıklara başladı. Havaların halen soğuk olması nedeniyle yaylak denilen ara bölgelerde durduklarını belirten Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Medeni Avcil, bu yıl 2 bin ton üretim yapmayı planladıklarını söyledi.

Kış aylarını geçirmek için Akdaniz bölgelerini tercih eden arıcılar, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte yeniden bölgeye dönmeye başladı. Havaların yeterince ısınmaması ve arıların adeptasyonu için şimdilik arıcılar tarafından yaylak olarak adlandırılan ara bölgeylede duran arıcılar kısa süre sonra yüksek rakımlı ve florası zengin olan yaylalara çıkarak kovanlarını yerleşirecekler.

Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Medeni Avcil, bu yıl 2 bin ton bal üretimi yapmayı hedeflediklerini söyledi. Çin'in dünyadaki en büyük bal ürecticisi olduğunu, ancak kooronaviris nedeniyle kötü ektilendiğini belirten Avcil, bu nedenle Türkiye'nin ön plana cıkacağını belirtti. Verimli bir sesezon geçirmeyi hedeflediklerini belirten Avcıl, "Bilindiği üzere dünyanın en fazla arı ve koloni sayısına sahip ülkesi Çin, Çin'den sonra ikinci sırada ise Türkiye bulunuyor. Çin'deki arıcıların karşılaştığı zorluklar sebebi ile belki de Türkiye üretim alanında daha önemli bir hamle yapabilir" dedi.

Kış aylarından dolayı yaklaşık 7 ay daha sıcak bölgelerde konakladıklarını da belirten Avcil, "Sıcak havalarla birlikte Bitlis'e geri dönüşler yapılıyor. Adeptasyon için şimdilik ara bölgelerde duruluyor. Bir miktar arı popülasyonunu geliştirerek, arıları bal yapacak kapasiteye getirdikten sonra yaylalara çıkılacak. Koronaviristen dolayı da arıcılarımızın üretim yapmasına çok fazla mani çıkmadı. Umarız bundan sonra da üretim alanında bu kolaylıklar tekrar arıcılarımıza sağlanır. Bütün temennimiz arıcılarımızın bu yıl iyi bir mevsim geçirmeleri yani bal rekoltesinin daha yüksek olmasını sağlanmasıdır. Bitlis arıcılık bakımından Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biri. Arı sayısı ve işletme sayısı da her geçen gün büyümektedir" diye konuştu.

Balın rekoltesinin ve miktarının daha çok iklim şartlarına bağlı olduğunu kaydeden Avcil, "Bitlis'te yıllık bin 500 ile 2 bin ton civarında bal üretimi yapılmaktadır. Kimi zaman bu rakamların üstüne çıkabiliyoruz. Yani iklimsel şartların uygun olduğu yıllarda iki katı daha fazla bal üretme potansiyelimiz var. Biz aslında yayla ve mera potansiyelimizin tamamından faydalanamıyoruz. Bizim yetkililerden arzumuz arıcılarımızın ve işletmelerimizin bu yayla ve mera potansiyelini modern arıcılığın tekniklerine göre elimizdeki arı potansiyelinin ihtiyacına cevap verebilecek şekilde bu yayla ve meraların açılmasını sağlamalarıdır "dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı Haber
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek Haber
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Tümamiral Cihat Yaycı 'Onurum, gururum incindi' diyerek istifa etti
Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
'Atatürk'ü çok seviyorum' diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
"Atatürk'ü çok seviyorum" diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süreyya Önder Mustafa Varank Berat Albayrak Sırrı Süreyya Önder
Magazin Neva Cem Yılmaz Ferdi Tayfur Burcu Esmersoy
Spor Hasan Şaş Bülent Uygun Hikmet Karaman Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kaza Antalya Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: BİTLİS Arıcılar yaylalara çıkmaya başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 14:20:55. #1.15#
title