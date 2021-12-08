BİTLİS (İHA) - Bitlis AKUT Başkanı Epözdemir: "Deprem öncesi alınacak önlemler hayat kurtarıyor"

BİTLİS - Bitlis Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Fevzi Epözdemir, deprem öncesinde alınması gereken önlemlerim hayat kurtarabildiğini belirtti.

Deprem riskinin fazla olduğu yerlerde insanların doğru ve bilinçli hareket etmesinin birçok kişinin hayatını kurtarabildiğine dikkat çeken Bitlis AKUT Derneği Başkanı Feviz Epözdemir, vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Depremin insanların beklemediği anda gerçekleştiğini ve depremle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini belirten Epözdemir, "İlk olarak deprem öncesinde ev içerisinde dolaplarının, mutfak tezgahlarının altındaki tüplerin belli bir noktadan sonra sabitleşmesi, cam kenarlarının bulunduğu alanlarda kesinlikle oturma alanlarının oluşturulmaması, avizelerin bulunduğu alanlarda kanepe ve çekyatın olmaması gerekiyor. Bir yerin güvenli olduğuna dair bir alan oluşturmalıyız. Deprem kısa süreli olduğundan kontrollü bir şekilde kendimize sığınak alanı oluşturmamız gerekiyor. Diğer bir aşamada, evin içerisinde yangına ya da herhangi bir şeye sebep oluşturacak neler var ise onları ortadan kaldırmamız gerekiyor" dedi.

Bilinçli bir eğitmenden bilgi alan insanların deprem esnasında bulundukları yerlerde yapılması gerekenleri uygulaması hayatlarını kurtaracaklarını belirten Epözdemir, "Bulunduğumuz alanda cenin pozisyonu dediğimiz pozisyonu alarak elleri kafasının üzerinde dizlerini geriye çekerek bekler. Bu pozisyon insan hayatını kurtaran hareketlerden bir tanesidir. Deprem esnasında koşulması kişiye zarar verebilir. Öğretmenlerimiz çocuklarımızı kapının önüne alarak güvenli bir vaziyette çocukları bahçe alanında bekletirler. Deprem esnasında eğer araba kullanıyorsak binanın olduğu alanlardan uzak duruyoruz. Bir anda durup el frenini çekerek beklemeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Deprem çantasının hayat kurtaran en büyük unsurlardan biri olduğunu dile getiren Epözdemir, "Deprem çantasının içerisinde düdük, boyunluk, kuru gıda, bez, maske, bize ulaşabilmeleri için bir cep telefonu ya da bir telsiz, yara bandı, turnike, tentürdiyot malzemelerin olması gerekmektedir. Bu çanta evlerimizin giriş kısmında, gardırobun bulunduğu alanda ya da çocuklarımızın bulunduğu alanda durabilir. Depremler ne kadar güçlü olursa olsun her şeyden önce bilgi sahibi olmak bizim ve sevdiklerimizin hayatını kurtaracaktır" diye konuştu.