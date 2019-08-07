BİTLİS Ahlat'ta, Malazgirt zaferi kutlamaları öncesi hazırlıklar sürüyor

07.08.2019 12:49

Ahlat'ta, Malazgirt zaferi kutlamaları öncesi hazırlıklar sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Ağustos tarihinde katılması beklenen Malazgirt Zaferi kutlamaları öncesinde Bitlis'in Ahlat ilçesinde hazırlıklar sürüyor.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesinin Çarho bölgesinde inşa edilen etkinlik alanında yürütülen çalışmaları inceledi. Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ve Belediye Başkanı Mümtaz Çoban'ın eşlik ettiği Vali Çağatay, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çağatay, Ahlat'taki etkinliklerin 23 Ağustos günü başlayacağını söyledi. Vali Çağatay, yapılacak etkinlikleri geçen yıl günde 2 bin kişinin ziyaret ettiğini, Ahlat'ın 'Sakin Şehir' unvanı almasından sonra ziyaretçi sayısında önemli gelişmeler sağlanacağını belirterek, şöyle konuştu

Alandaki son düzenlemelerimizi yapıyoruz. Büyük han çadırından tutun da diğer çadırlarımızla beraber 23 Ağustosla beraber müthiş bir etkinlik göreceksiniz. Vatandaşlarımız bu bölgede yapılacak olan geleneksel sporları seyretmeye gelecek, hatta kendileri bile katılacaklar. Burada esnafımız satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunacak. Geçen seneki tecrübemize göre buraya en az 15 bin kişinin katıldığını biliyoruz. Şu anda etkinlik alanında fiziki altyapı hazırlıklarını tamamlıyoruz. İl Özel İdaresi, DSİ ve Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün de destekleri ile güvenlik yolu ve dere ıslah çalışmaları tamamlanmak üzere çok az bir çalışmamız kaldı. Allah nasip ederse 23 Ağustosta burası vatandaşlara hazır hale gelecek.

Ahlat'ın bir dünya markası olduğunu belirten Vali Çağatay, Selçuklu Mezarlığı'nı hafta sonları minimum 2 bin kişinin ziyaret ettiğini biliyoruz. Geçtiğimiz yıllara nazaran olağanüstü bir artış bu. Geçen yıl yapılan faaliyetler, meydan mezarlığında yapılan düzenlemeler ve açılan müzemiz, vatandaşın bölgeye olan ilgisini arttırdı. En son yavaş şehir unvanını da alması ile beraber dünya çapında artık tanınan bir şehir haline geldi. Bu yılki faaliyetlerimizle daha büyük katılımla, çok daha büyük ses getireceğini düşünüyoruz. Çünkü artık Ahlat bir marka haline geldi. Bu marka artık Türkiye markası değil, bir dünya markasıdırö diye konuştu.

Kaynak: DHA