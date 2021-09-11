Bitkisel ürün markasından 'Yeni Sezona Merhaba' etkinliği - Haberler
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Bitkisel ürün markasından "Yeni Sezona Merhaba" etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bitkisel ürün markasından

Bitkisel ürün markası Homm Bitkisel, yeni sezona 'merhaba' demek için Küçüksu Kasrı'nda bir etkinlik düzenledi.

Bitkisel ürün markası Homm Bitkisel, yeni sezona 'merhaba' demek için Küçüksu Kasrı'nda bir etkinlik düzenledi.

Yüzde 100 Türk sermayesine sahip doğrudan satış firması, yeni sezona merhaba demek için görkemli bir geceye imza attı. Aslı Hünel'in şarkılarıyla eşlik ettiği Küçüksu Kasrı'nda gerçekleştirilen etkinliğe şirket temsilcileri, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra sosyal medyanın tanınmış yüzleri de katılım sağladı.

Yeni sezona merhaba etkinliğinde basına demeç veren ve katılımcılarla görüşen Homm Bitkisel Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Yenigün, "Katlanarak artan başarılarımızda bizimle yol alan herkesin "Hayata Dokunmak" mottosuna; en az bizler kadar gönülden bağlı olduğunu biliyoruz. Sahip olduğumuz bu güçle geleceğe güvenle bakıyoruz. Kadın istihdamını desteklemeye ve bu sektörün uzun yıllar en başarılı firmalardan birisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Homm Bitkisel Genel Müdürü Subutay Balcı ise temsilcilerin kendi potansiyellerini görmesi ve iyi ürün kullanıp güzel bir ek gelir kazanma gerçeğinin insanları teşvik ettiğini söyledi.

Başkanı Şeyda Yenigün aynı zamanda gelecek planlarını şu sözlerle aktardı: "2021 ve sonrası için hedeflerimiz, hayalleri ve idealleri olan temsilcilerimizle birlikte ülkemizde yakaladığımız bu başarıyı, yurt dışına taşımak, milli bir marka olarak elde ettiğimiz başarıyı global ölçekte de yakalayarak Türkiye'de bir kadın tarafından kurulan bu şirketin dünya çapında da önlenemez bir yükselişe geçmesidir" dedi. - İZMİR

Bitkisel ürün markasından Yeni Sezona Merhaba etkinliği

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