Türkiye'nin toplam tahıl ürünlerinde 2016-2017 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 97,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016-2017 dönemi tahıllar ve diğer bitkisel ürünlere ilişkin "Bitkisel Ürün Denge Tabloları"nı açıkladı.

Buna göre, toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 103,8, yem sanayisinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi yüzde 89,2, mısırın yüzde 87,8, çavdarın yüzde 97,1 ve yulafın ise 99,3 olarak gerçekleşti. Toplam tahıl ürünlerinde 2016-2017 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi ise yüzde 97,2 oldu.

Kuru baklagillerden yeterlilik derecesinin en yüksek olduğu ürün yüzde 92,1 ile nohut olarak kaydedildi. Kırmızı mercimeğin yeterlilik derecesi yüzde 76,7, yeşil mercimeğin yüzde 46,1, kuru fasulyenin yüzde 81,8, pirincin yüzde 69,9 olarak kayıtlara geçti.

Yenilebilir kök ve yumrular grubundan patateste yeterlilik derecesi yüzde 108,2 olarak belirlendi. Yağlı tohumlar ürün grubundan ayçiçeğinde yüzde 64, soyada yüzde 7,1, kolzada (yemeklerde ve yapay kauçuk yapımında kullanılan, tohumundan hayvan yemi olarak yararlanılan bitki) yüzde 76,7 ve pamukta yüzde 101 düzeyinde oldu.

Toplam şeker üretiminin büyük kısmı yurt içinde tüketilirken, yeterlilik derecesi yüzde 103 olarak gerçekleşti.

Metodolojik çalışmalar devam ediyor

Tarımsal ürünlerin arz kaynaklarını ve kullanım şekillerini belirli bir referans dönem boyunca karşılaştırarak ayrıntılarıyla ortaya koyan ürün denge tabloları, tarımsal ürün piyasalarının yönetiminde karar alıcılar için sektörün yapısı hakkında analiz aracı işlevi görüyor.

EUROSTAT metodolojisi göz önünde bulundurularak ve her bir ürünün piyasa dönemi esas alınarak tarımsal üretimde önemli paya sahip 63 bitkisel ürün ile işlenmiş ürünlerden şeker için denge tablosu oluşturuluyor.

TÜİK tarafından Ağustos 2007-2008 piyasa döneminden itibaren yayımlanmaya başlanan "Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler", "Sebzeler" ve "Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri" ürün gruplarına ilişkin haber bültenlerinde her bir ürün için kullanım kalemlerinin ayrıntılı bir şekilde sunulmasına yönelik metodolojik çalışmaların sürdüğü belirtildi.