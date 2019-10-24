Bitkisel üretimin ikinci tahmini açıklandı

24.10.2019 10:21

Bitkisel üretimin 2019 yılı ikinci tahmininde bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı bitkisel üretim ikinci tahmini açıkladı. Buna göre; üretim miktarları, 2019 yılının ikinci tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,5, sebzelerde yüzde 2,5 artış gösterirken, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 0,3 oranında azalış gösterdi. Üretim miktarlarının 2019 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 65,8 milyon ton, sebzelerde 30,8 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 22,2 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

TAHIL ÜRETİMİNİN 2019 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE AZALACAĞI TAHMİN EDİLDİ

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,1 oranında azalarak yaklaşık 34,4 milyon ton olacağı tahmin edildi. Bir önceki yıla göre buğday üretiminin yüzde 5 oranında azalarak 19 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 8,6 oranında artarak 7,6 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 3,1 oranında azalarak 310 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 1,9 oranında artarak 265 bin ton olacağı öngörüldü.

Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik baklanın yüzde 6,7 oranında azalarak yaklaşık 5,5 bin ton, kırmızı mercimeğin değişim göstermeyerek 310 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 7,7 oranında artarak 4,9 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 7,1 oranında artarak 150 bin ton olacağı öngörüldü.

Tütün üretiminin yüzde 7 oranında azalarak 70 bin ton, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 13,7 oranında artarak yaklaşık 19,8 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

SEBZE ÜRETİMİNİN 2019 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTACAĞI TAHMİN EDİLDİ

Sebze ürünleri üretim miktarının 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artarak yaklaşık 30,8 milyon ton olacağı tahmin edildi. Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde yüzde 8,1, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde yüzde 1,6, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise yüzde 3,7 oranında artış olacağı öngörüldü.

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden domateste yüzde 2,9, kuru soğanda yüzde 13,9, hıyarda yüzde 3,6 oranında artış, karpuzda yüzde 2,4, sivri biberde yüzde 0,8, patlıcanda yüzde 1,7 oranında azalış olacağı tahmin edildi.

MEYVE ÜRETİMİNİN 2019 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE AZALACAĞI TAHMİN EDİLDİ

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,3 oranında azalarak yaklaşık 22,2 milyon ton olacağı tahmin edildi. Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 0,3, limonda yüzde 13,6, portakalda yüzde 10,5 oranında azalış, ayvada ise yüzde 1,8 oranında artış olacağı öngörüldü.

Turunçgil meyvelerinden mandalinanın yüzde 15,2, sert kabuklu meyvelerden antep fıstığının ise yüzde 64,6 oranında azalacağı tahmin edildi.

İncir üretiminde yüzde 1,1, armutta ise yüzde 1,5 oranında artış olacağı öngörüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA