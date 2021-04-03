Bitkisel Üretimi ve Yem Bitkilerini Geliştirme Projeleri kapsamında çiftçilere tohum dağıtıldı
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Bitkisel Üretimi ve Yem Bitkilerini Geliştirme Projeleri kapsamında çiftçilere tohum dağıtıldı

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Bitkisel Üretimi ve Yem Bitkilerini Geliştirme Projeleri kapsamında çiftçilere tohum dağıtıldı

Kırşehir'de Bitkisel Üretimi ve Yem Bitkilerini Geliştirme Projeleri kapsamında çiftçilere tohum dağıtıldıDestek kapsamındaki bitki tohumu dağıtımı programında çiftçilere konuşan Vali İbrahim Akın, tarım üretimini ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca...

Kırşehir'de Bitkisel Üretimi ve Yem Bitkilerini Geliştirme Projeleri kapsamında çiftçilere tohum dağıtıldı

Destek kapsamındaki bitki tohumu dağıtımı programında çiftçilere konuşan Vali İbrahim Akın, tarım üretimini ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca projeler yapılarak çiftçilerin üretim için teşvik edildiğini söyledi. Kırşehir'de ağırlıklı olarak tahıl üretiminin yapıldığı bölgelerin başında geldiğini belirten Vali Akın, "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 20 binden fazla çiftçinin bulunduğu ilimizde arpa olmak üzere en fazla buğday, nohut, yem bitkileri, şeker pancarı, yağlık ayçiçeği, mercimek, patates ve kuru fasulye üretilmektedir. 2020 yılında kırmızı mercimek, kuru fasulye, yağlık ayçiçeği ve Macar fiği ürünlerinde 518 çiftçimize toplam maliyeti 1 milyon 310 bin lira olan yüzde 75 hibeli tohum desteği yapılmıştır" dedi.

2021 yılında yeşil mercimek, kuru fasulye, yağlık ayçiçeği ve silajlık mısır ürünlerinde toplam maliyeti yaklaşık 2.5 milyon lira olan yüzde 75 Hibeli Tohum desteği yapılacağını ifade eden Vali İbrahim Akın; "2020 ve 2021 yılları üretim sezonu içerisinde dağıtımı yapılan bu tohumlar ile ekim alanlarında mercimekte yüzde 56, kuru fasulyede yüzde 200, yağlık ayçiçeğinde yüzde 43 ve yem bitkisinde yüzde 25 oranında artış sağlanmıştır. 2020 yılında mazot ve gübre desteği başta olmak üzere çiftçilerimize yapılan toplam destek miktarı ise yaklaşık 152 milyon liradır" diye konuştu.

Tohum dağıtım programına Vali Akın'ın yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Cemal Güngör, Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, Karadeniz Birlik Kırşehir Başkanı Hidayet Baş ve çiftçiler katıldı. Program, tohumların çiftçilere dağıtılması ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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