Bitkisel Üretime Destekleme Ödemeleri

Bitkisel üretime destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Destekleme uygulamaları, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, il ve ilçe tahkim komisyonları, il ve ilçe müdürlükleri, il ve ilçe keşif komisyonları, il ve ilçe tespit komisyonları ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülecek.

Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği ve yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği için 1 Kasım 2017'den itibaren yapılan başvurular kabul edilecek. Diğer desteklemeler için 1 Ocak'tan başlayarak Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Örtüaltı Kayıt Sistemi'nde (ÖKS) kayıtlı il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapılmış olma şartı konuldu.

Bu üretim yılında ÇKS'ye kayıt yaptıran çiftçiler, herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın mazot ve gübre desteğine başvurmuş kabul edilecek.

Çiftçiler, yararlanacakları desteklemeler için istenen belgeleri, destekleme uygulama takvimine göre belge teslim bitiş tarihinden önce il/ilçe müdürlüğüne verecekler.

Çiftçilere, 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ekindeki listede yer alan havzalarda, üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS'de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılacak.

Söz konusu kararda belirtilen havzalarda, bu yıl fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler, 2018 üretim yılına dair ÇKS kayıtlarını, zeytinyağı fark ödemesi desteği hariç, desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda destekten yararlanacaklar.

ÇKS başvuru süresinin uzatılması durumunda hasat dönemi öncesi veya sonrası ürün tespitinin yapılması halinde bu üreticiler de fark ödemesi desteğinden faydalanabilecek.

Toprak analizi desteği

Parsel büyüklüğü asgari 50 dekar ve üzeri ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerinde, en fazla 50 dekarlık alanı temsil edecek şekilde yapılan toprak analizlerine destek verilecek.

Parsel büyüklüğü 50 dekarın altındaki alanlarla nadasa bırakılan parseller için yapılan toprak analizlerine destekleme ödemesi yapılmayacak.

Bitkisel üretim yapan küçük aile işletmelerinin desteklenmesi

ÇKS'ye kayıtlı ve tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı 5 dekar veya altındaki yaş çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta ve/veya örtü altı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisiyle tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek ve tüzel kişilere bu üretim yılında küçük aile işletmesi desteği ödemesi gerçekleştirilecek.

2018 üretim yılında küçük aile işletmesi desteğine esas arazide/örtü altı ünitelerinde birden fazla üretim yapılması durumunda sadece bir üretim dönemi için desteklemeden yararlandırılacak.

Organik tarım destekleme (OTD) ödemesi; Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre organik tarım yapan, Organik Tarım Bilgi Sistemi'nde ve ÇKS'de 2018 üretim yılında kayıtlı, bu yılın hasadını gerçekleştiren ve OTD uygulamalarıyla ilgili usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere sağlanacak.

İyi tarım uygulamaları desteği

İyi tarım uygulamaları faaliyetleri sonucunda yetkilendirilen kuruluşlarca bu üretim yılında düzenlenen iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olanlarla örtü altında iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerden ÖKS'de kayıtlılar, iyi tarım uygulamaları destek ödemesinden yararlandırılacak.

Belirtilen havzalarda, bu yıl yem bitkileri desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler, yem bitkileri desteğinden yararlanacak.

Susam ve yer fıstığı hariç, belirtilen havzalarda bu üretim yılında yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler, yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteğini alabilecek.

ÇKS'ye kayıtlı arazilerde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleşen türlerin tohumları için kilogram, fidanları için adet başına destekleme ödemesi yapılacak.

Geleneksel zeytin bahçesi alanının en az beşte birinde, ihtiyaç duyulan ağaçlarda gençleştirme budaması yapacağını tespit ettiren ve 15 Ekim 2018-30 Nisan 2019 tarihlerinde gençleştirme budamasını yapan çiftçilere, budanan alan üzerinden destekleme ödemesi gerçekleştirilecek.

Belirlenen ve ruhsat verilen alanlarda fındık üretimi yapan Fındık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere, fındık alan bazlı gelir desteği verilecek.

Söz konusu desteklerle ilgili işlemlerin yürütülmesini ve denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkili olacak. Bu amaçla gerçekleştirilecek çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifler, ziraat odaları, ticaret borsaları, lisanslı depo işletmeleri, toprak analiz laboratuvarları ve birliklerin hizmetlerinden de yararlanılacak.