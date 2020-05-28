Bitkisel üretimde hastalık kontrolleri ve gelişimler takip ediliyor
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Bitkisel üretimde hastalık kontrolleri ve gelişimler takip ediliyor

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünce yürütülen ekili arazilerde bitki çıkışı, gelişim ve hastalık kontrolleri çalışmalarına katıldı.

Bitkisel üretimde hastalık kontrolleri ve gelişimler takip ediliyor
28.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:33

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünce yürütülen ekili arazilerde bitki çıkışı, gelişim ve hastalık kontrolleri çalışmalarına katıldı.

Kırıkkale'de geniş bir ekiliş alanına sahip olan nohut başta olmak üzere tüm ekili alanlarda bitkilerin çıkış miktarı ve gelişim oranlarının takibi, tarama yapılarak olası hastalıkların erken tespiti ve müdahalesi amaçları ile çalışmalar yürütülüyor. Konuyla ilgili değerlendirme yapan İl Müdürü Sırrı Yılmaz, "Bitkisel üretimde önemli bir dönemi geçiyoruz. Bu nedenle ekiplerimiz birçok koldan eş zamanlı olarak çalışıyor. Bir yandan süne zararlısı ile mücadelemiz de tespit ve kıymetlendirme yaparken bir diğer yandan da ekili arazilerimizde bitki çıkış miktarları ve gelişim oranlarını takip ediyor. Hastalıklara karşı da bir tarama gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımız ile çiftçimizin bol ve kaliteli bir hasat ile emeğinin karşılığını alabilmesini hedefliyor, olası hastalık ve olumsuzluklara karşı erkenden gerekli adımların atılmasını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Çiftçilerin ihtiyaç duyacağı desteği bizzat kendi işletmesinde almasının hedeflendiği Mobil Tarım Ekibinden de bahseden Yılmaz, "Aktif bir şekilde sürekli sahada olan Mobil Tarım Ekibimiz, programlı arazi çalışmalarımız, il ve ilçe müdürlüklerimiz, sosyal medya hesaplarımız ve iletişim numaralarımız ile çiftçimizin yanındayız. Tüm çiftçilerimizi ihtiyaç duyacakları her türlü teknik destek ve soruları için bizimle iletişime geçmeye davet ediyorum" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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