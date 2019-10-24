Bitkisel üretim tahminleri

24.10.2019 10:52

Türkiye'de üretim miktarının bu yıl geçen yıla göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,5, sebzelerde yüzde 2,5 artış göstermesi bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bu yıla ilişkin "Bitkisel Üretim 2. Tahmini"ne göre, bitkisel üretimde geçen yıla göre artış yaşanacak.

Üretim miktarlarının bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,5 artışla yaklaşık 65,8 milyon tona, sebzelerde yüzde 2,5 artışla 30,8 milyon tona yükseleceği, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin ise yüzde 0,3 azalışla 22,2 milyon tona düşeceği tahmin ediliyor.

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının bu yıl 2018'e göre yüzde 0,1 düşerek yaklaşık 34,4 milyon ton, buğday üretiminin yüzde 5 azalarak 19 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 3,1 azalarak 310 bin ton, arpa üretiminin ise yüzde 8,6 artışla 7,6 milyon ton ve yulaf üretiminin yüzde 1,9 artarak 265 bin ton olması bekleniyor.

Yemeklik baklanın yüzde 6,7 azalışla 5,5 bin ton, kırmızı mercimeğin değişim göstermeyerek 310 bin ton, patatesin ise yüzde 7,7 artışla 4,9 milyon ton olacağı öngörülüyor.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 7,1 artarak 150 bin ton olacağı tahmin edilirken, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 13,7 artışla yaklaşık 19,8 milyon tona yükselmesi ve tütün üretiminin ise yüzde 7 azalarak 70 bin tona düşmesi bekleniyor.

Sebze üretiminde artış olacak

Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde yüzde 8,1, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde yüzde 1,6, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde de yüzde 3,7 artış öngörülüyor.

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden, domateste yüzde 2,9, kuru soğanda yüzde 13,9, artış beklenirken, karpuzda yüzde 2,4, sivri biberde yüzde 0,8, patlıcanda yüzde 1,7 azalış olacağı tahmin ediliyor.

Geçen yıla göre elmada yüzde 0,3, limonda yüzde 13,6, portakalda yüzde 10,5 azalış, ayvada ise yüzde 1,8, artış olacağı öngörülüyor.

Turunçgil meyvelerinden üretimde mandalinanın yüzde 15,2 artması, sert kabuklu meyvelerden Antep fıstığının ise yüzde 64,6 azalması bekleniyor. İncir üretiminde yüzde 1,1, armutta ise yüzde 1,5 artış olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA