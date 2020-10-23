Bitkisel üretim ikinci tahmini açıklandı

Bitkisel üretimin 2020 yılında bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildiTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı bitkisel üretim ikinci tahminini açıkladı.

Bitkisel üretimin 2020 yılında bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı bitkisel üretim ikinci tahminini açıkladı. Buna göre, üretim miktarları, 2020 yılının ikinci tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 7,3, sebzelerde yüzde 1,6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 7,3 oranında artış gösterdi. Üretim miktarlarının 2020 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 68,5 milyon ton, sebzelerde 31,6 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 23,9 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Tahıl üretiminin 2020 yılında bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,2 oranında artarak yaklaşık 37,2 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Bir önceki yıla göre buğday üretiminin yüzde 7,9 oranında artarak 20,5 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 9,2 oranında artarak 8,3 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 3,2 oranında artarak 320 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 17 oranında artarak yaklaşık 310,2 bin ton olacağı öngörüldü.

Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik baklanın yüzde 6,1 oranında azalarak yaklaşık 5,1 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 6,8 oranında artarak yaklaşık 331,2 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 4,4 oranında artarak 5,2 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Yağlı tohumlardan ayçiçeği üretiminin yüzde 1,5 oranında azalarak yaklaşık 2,1 milyon ton olacağı öngörüldü.

Tütün üretiminin yüzde 11,4 oranında artarak 76 bin ton, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 10,8 oranında artarak 20 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Sebze üretiminin 2020 yılında bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi

Sebze ürünleri üretim miktarının 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak yaklaşık 31,6 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde yüzde 1, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde yüzde 1,7 oranında, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise yüzde 1,5 oranında artış olacağı öngörüldü.

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden domateste yüzde 2,4, kuru soğanda yüzde 3,6, hıyarda yüzde 24,3 oranında artış, karpuzda yüzde 9, kavunda yüzde 3,3, sivri biberde yüzde 8,7 oranında azalış olacağı tahmin edildi.

Meyve üretiminin 2020 yılında bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,3 oranında artarak yaklaşık 23,9 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 19,5, şeftalide yüzde 12,3, kirazda yüzde 10,3, çilekte yüzde 25,4, narda yüzde 3,9 oranında artış olacağı öngörüldü.

Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 11,5, sert kabuklu meyvelerden antep fıstığında yüzde 248,7 oranında artış olacağı tahmin edildi.

İncirde yüzde 3,2, muzda ise yüzde 24,2 oranında artış olacağı öngörüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök