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Bekir Pakdemirli, Ekonomi

Bitkisel üretim desteklerinin son başvuru tarihleri uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bitkisel üretim desteklemeleri kapsamında yer alan fark ödemeleri, iyi tarım uygulamaları ve organik tarım desteklemelerinin son başvuru tarihlerinin uzatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

19.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:03
Bitkisel üretim desteklerinin son başvuru tarihleri uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bitkisel üretim desteklemeleri kapsamında yer alan fark ödemeleri, iyi tarım uygulamaları ve organik tarım desteklemelerinin son başvuru tarihlerinin uzatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dünya'da pandemi olan ve ülkemizde de etkisini gösteren KOVID-19 salgını, günlük yaşamı etkileyecek konuma gelmiştir. Bu doğrultuda hükümetimiz tarafından kamu sağlığını gözeten tedbirler ivedi olarak alınmakta ve uygulanmaktadır.

Bu çerçevede; kamu sağlığının korunması için alınan tedbirler nedeniyle, üreticilerimizin fark ödemesi desteğine başvuramaması ve neticesinde mağdur olmamaları amacıyla 2019 yılı ürünü olan;

Yağlı Tohumlu Bitkiler ile dane zeytine yönelik fark ödemesi destekleri son başvuru tarihi 30 Nisan 2020'ye,

Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi destekleri son başvuru tarihi 29 Mayıs 2020'ye,

İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım desteklemeleri son başvuru tarihi 30 Nisan 2020'ye uzatılmıştır.

Ayrıca Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) yapılan başvurular, 30 Haziran 2020'ye kadar devam etmekle birlikte, çiftçilerimiz il/ilçe müdürlüklerimize gelmeden ÇKS başvurularını (Çiftçi Kayıt Sistemi) e-devlet üzerinden de yapabileceklerdir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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