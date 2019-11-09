Bitkisel üretim desteklerinden yararlanma şartları belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

09.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:10
Bitkisel üretim desteklerinden yararlanma şartları belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Destekleme ödemesinden yararlanmak isteyenler için başvurular başladı

Kaynak: Dunya.com

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