Bitkisel üretim desteklerinden yararlanma şartları belirlendi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
09.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:10
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Destekleme ödemesinden yararlanmak isteyenler için başvurular başladı
Kaynak: Dunya.com