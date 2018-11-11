Bitkisel Orman Atıkları Enerjiye Dönüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eskişehir'in Alpu ilçesinin Arıkaya Mahallesi'nde bakanlıkça kurulan ve köy konağı ile caminin ısınma ihtiyacını karşılayan biyoyakıt tesisinde incelemede bulundu.

Arıkaya Mahallesi'ne gelen Pakdemirli, burada orman köylülerine gelir getirmesi için oluşturulan alana badem fidanı ve lavanta fidesi dikti. Daha sonra Pakdemirli, beraberindeki AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ve diğer ilgililerle mahallede oluşturulan biyoyakıt tesisi hakkında bilgi aldı.

Bakan Pakdemirli, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu tesiste orman atıklarını tamamen kullanarak öncelikle ısı ve sıcak su kaynağı sağladıklarını söyledi.

Ayrıca tesiste gaz üretiminin de gerçekleştirildiğini ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Kendi kendine yeterlilik ve orman köylerimizin boşalmaması çok önemli. Eskişehir'de Orman Fidanlığı'nda denedik ve şimdi köyümüzde deniyoruz. Olabildiğince kendi kendine yeterlilik, sürdürebilirlik ilkesi içerisinde bir permakültür kavramı içinde bir şeyin girdisi bir şeyin çıktısı olacak şekilde doğaya hiç atık bırakmadan tertemiz bir şekilde köy konağını ve camiyi ısıtıyoruz. 18 ay boyunca bu tesis sıcak su sağlayacak. 18 ay sonra da bu yerdekilerin hepsi gübre olacak. Burada ekilen tarlalara bu gübreleri sevk etmek suretiyle de doğaya atık salmadan 18 ay boyunca enerji üretmiş olacağız. 18 ay boyunca bedava ısı köylüye hizmet verecek. Yakında gaz üretimi de başlayacak. İsterseniz gazla elektrikler kesildiğinde jeneratör çalıştırırsınız, ne isterseniz onu yaparsınız. Böyle örnek projeleri çoğaltmak istiyoruz. Bunun bir maliyeti yok her taraf ağaç, her taraf dal. Bu dalları bir patoz eşliğinde parçalayıp buradan ısı elde etmek mümkün."

Milletvekili Karacan da Türkiye'nin en önemli konularından birinin enerji olduğunu anımsatarak, "Ormancılıkla geçinen mahallede enerji elde etmek için biyoyakıt tesisinin kurulmasından dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Buraya badem fidanları ve lavanta fideleri de diktik. Eskişehir'de böyle projelerin hayata geçirilmesi dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler biyoyakıt tesisinden elde edilen sıcak suyla ısınan köy konağı ve camiyi inceledi. Pakdemirli, ayrıca mahallede hayata geçirilen "bitkisel kök yüzdürme yöntemiyle mutfak suyu arıtma" projesine ilişkin bilgilendirildi.

Bekir Pakdemirli, vatandaşlar fotoğraf çektirdikten sonra mahalleden ayrıldı.