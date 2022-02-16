Bitkisel atıklardan üretilen enerji ile milli ekonomiye katkı

TÜRKİYE'de yeşil enerji konusundaki adımlarını hızlandıran Oltan Köleoğlu Enerji (OKE), biyokütle üzerinden ürettiği çevreci-yenilenebilir enerji ile milli ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı aynı zamanda Trabzonspor Asbaşkanı da olan Ertuğrul Doğan'ın yaptığı OKE'nin, Çorum-Mecitözü, Afyon-Çay, Samsun-Çarşamba ve Karaman'da bitkisel atıklardan enerji üretimi yapan Biyokütle Enerji Santralleri (BES) yer alıyor. Türkiye'de yeşil enerji konusundaki adımlarını hızlandıran OKE; biyokütle üzerinden ürettiği çevreci-yenilenebilir enerji ile milli ekonomiye katkı sağlıyor.

OKE'nin bu yıl başında Karaman'da üretime geçirdiği BES aynı zamanda alanında 40 Mw kurulu güç ile Avrupa'nın en büyüğünü oluşturuyor. Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney ve Enerji Günlüğü tarafınca bu yıl ikincisi hazırlanan 'MW100 – Türkiye'nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi Araştırması' nın neticeleri açıklandı.

YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIN PAYI ARTTI

Araştırmaya göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 2020'de yeni tip koronavirüs salgınına karşın yüzde 5 artışla 95 bin 890 megavata ulaştı. Türkiye'nin kurulu güç artışındaki kapasitenin neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. En büyük kaynak hidroelektrik, toplam kurulu gücün 26 bin 439 megavatını oluşturarak en yüksek kapasiteye haiz kaynak olurken, organik gaz santrallerinin kapasitesi 23 bin 561 megavat olarak hesaplandı. Bu kaynakları toplam 19 bin 510 megavat kurulu güçle yerli ve ithal kömür santralleri takip etti. Rüzgar enerjisi santralleri ise 7 bin 417 megavat kurulu güçle kömür santrallerini izledi. Listeye yeni giren firmalar "yenilenebilirci" Mw100 listesine bu yıl OKE ile 9 şirket daha yer aldı.

'BES, HER AÇIDAN YARARLI OLAN ENERJİ ÜRETİMİ SAĞLIYOR'

OKE Genel Müdürü İbrahim Şahinkaya, enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının ne kadar önemli olduğunun yaşanıldığı bir süreçten geçtiğimize dikkat çekerek, özellikle öz kaynaklarımızı bu açığın giderilmesinde azami verimlilikte kullanarak enerji teminine çalışılması gerektiğini belirtti. Şahinkaya, "Çevreci ve yenilenebilir enerji olan biyokütlenin hem fosil yakıtlardan kurtulmada hem de bitkisel atıklarımızın heba olmadan kullanılmasındaki önemi dünyaca bilinmektedir. OKE olarak bu alana yaptığımız 4 yatırımın toplam kurulu gücü yaklaşık 100 Mw'ya ulaşmıştır. Bir yandan yerli ve milli enerji temin ederken, diğer yandan da bugüne kadar üreticinin kullanmayıp attığı bitkisel hammaddeler ile kırsalda yaşayan nüfusa ilave bir ekonomik katkı sağlanıyor. Kısacası BES, her açıdan yararlı olan enerji üretimi sağlıyor" dedi.