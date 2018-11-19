Bitkin ve Yaralı Pelikan, Tedavisinin Ardından Doğaya Bırakıldı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 10 gün önce, özel hastane inşaatının tepesine inen bitkin ve kanadından yaralı pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği'nce tedavisi ve bakımı yapıldıktan sonra Gölmarmara Gölü'ne bırakıldı.

Alaşehir'in Kurtuluş Mahallesi'ndeki özel hastane inşaatının 8'inci katında, 8 Kasım akşamı bitkin ve yaralı pelikanı bulan işçiler, kuşu 2 gün korumaya aldı. Pelikan, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği'ne teslim edildi. Açlıktan yorgun düştüğü, sol kanadında hafif darp izi olduğu ve uçmakta güçlük çektiği belirlenen pelikan tedaviye alındı. Beslenmesinde ve yürümesinde sorun olmayan pelikan, 8 günlük tedavi sonrası iyileşti. Tedavi sürecinin ardından pelikan, Gölmarmara Gölü'ne götürülüp, doğal ortamına bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4'üncü Bölge Müdürlüğü İl Şube Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Uğur Bayıl, "Avşar Barajı yönüne gidip dönüşte kanadına almış olduğu darp nedeniyle aç ve yorgun düştüğünü sandığımız pelikan bir inşaatını tepesine inmiş. İnşaat işçilerinin doğa ve hayvan sevgisi sayesinde bu pelikan hayata tunmuş. Bilgi verilince ekiplerimiz, gereken tedavilerini yapıp, beslenmesini sağladı. Ardından da sağladı. İnşaat işçileri örnek bir hayvanseverlik sergilediler. İşçiler hayvana sahip çıkmasaydı; köpek, kedi gibi hayvanlar, pelikana zarar verebilirlerdi. Vatandaşlarımız doğada bu tür yaralı veya bakıma muhtaç bir hayvan görürlerse görevlilerimize haber versinler. Müdürlüğümüze bağlı ekipler bu tür ihbarları zamanında ve yerinde değerlendirerek, mutlaka çözüm üretmektedir" dedi.

- Manisa