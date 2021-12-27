BİTKİN HALDEKİ YAVRU KARACA BESLENİP DOĞAYA SALINDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BİTKİN HALDEKİ YAVRU KARACA BESLENİP DOĞAYA SALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Niksar ilçesinde bitkin halde bulunan yavru karaca bakım ve beslemesi yapılarak doğaya bırakıldı.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde bitkin halde bulunan yavru karaca bakım ve beslemesi yapılarak doğaya bırakıldı. Niksar Çamiçi Yaylası'nda sabah saatlerinde Çamiçi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri devriye esnasında bitkin halde bir yavru karaca bulundu. Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timine bilgi verildi. Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar il Müdürlüğü personeli tarafından bakımı ve beslemesi yapılan karaca, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

BİTKİN HALDEKİ YAVRU KARACA BESLENİP DOĞAYA SALINDI

BİTKİN HALDEKİ YAVRU KARACA BESLENİP DOĞAYA SALINDI

BİTKİN HALDEKİ YAVRU KARACA BESLENİP DOĞAYA SALINDI

Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

 İçişleri Bakanlığı: Emniyet ve jandarmanın KOM birimleri koordinesinde düzenlenen Alkol Operasyonu kapsamında 23 bin 103 adreste arama başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı: Emniyet ve jandarmanın KOM birimleri koordinesinde düzenlenen Alkol Operasyonu kapsamında 23 bin 103 adreste arama başlatıldı.

 Tarlada şüpheli ölüm: Silahla başından vurulmuş halde bulundu

Tarlada şüpheli ölüm: Silahla başından vurulmuş halde bulundu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title