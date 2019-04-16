Bitkin Haldeki Tayın Ertesi Gün Ölüsü Bulundu

ISPARTA'nın Aksu ilçesinde, geziye çıkan öğrenciler, arazideki tayın bitkin olduğunu görüp, Hayvan Koruma Derneği'ne (ISHAYKO) haber verdi. Ertesi gün bölgeye ulaşan ekip, tayın ölüsünü buldu. Dernek Başkanı Aynur Gül Asem, "Yakın mesafeden vurulmuş olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Aksu ilçesine bağlı Sorgun Barajı mevkisine cumartesi günü geziye giden bir grup öğrenci, arazideki tayın bitkin olduğunu gördü. Öğrenciler, hayvanın fotoğrafını çekerek, ISHAYKO'ya gönderdi. İhbarın ardından ertesi gün bölgeye giden Dernek Başkanı Aynur Gül Asem ve ekibi tayın ölüsünü buldu. Hayvanın yakın mesafeden vurulmuş olabileceğini dile getiren Asem, "1 gün önce geziye giden öğrenciler tayı yaralı ve bitkin halde görüyor. Bize fotoğrafları atarak bildiriyorlar. Biz de ertesi gün almaya gittiğimizde ölü buluyoruz. Yakın mesafeden vurulmuş olduğunu tahmin ediyoruz. Sol arka bacağında büyük bir yara açılmış. Kesin sonuç raporda ortaya çıkacak. Gerekli yerlere şikayetimizi yaptık" dedi.

- Isparta

Kaynak: DHA