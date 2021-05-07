Bitkin haldeki kaplumbağaya su içirdi
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Bitkin haldeki kaplumbağaya su içirdi

Bitkin haldeki kaplumbağaya su içirdi
Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Serhat Bülbül (33), bahçede çalıştığı sırada bitkin halde bulduğu kaplumbağaya kendi suyundan içirdi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Serhat Bülbül (33), bahçede çalıştığı sırada bitkin halde bulduğu kaplumbağaya kendi suyundan içirdi. Bu anlar sosyal medyada beğeni topladı.

Manisa'da son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları doğadaki canlıları olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu Turgutlu ilçesinde, erik bahçesinde çalışan işçi Serhat Bülbül, bitkin haldeki bir kaplumbağa buldu.

Bülbül, yanında kendisi için bulundurduğu suyu kaplumbağanın üzerine döktü. Kaplumbağa, kabuğundan çıkarak, Bülbül'ün uzattığı sudan içti. Bir başka işçi bu anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, herkesin takdirini topladı.

Tüm insanlara doğadaki hayvanlara duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunan Serhat Bülbül, "Bahçemi sulamaya gelmiştim. Çalıştığım sırada bir kaplumbağanın hareketsiz durduğunu fark ettim. Havada çok sıcak, yaklaşık 35 dereceydi. Hemen aracıma giderek, kendim için yanımda getirdiğim suyu aldım. Kaplumbağaya vermeye başladım. Bol bol içti. Daha sonra bulunduğu yerden alıp, gölgelik sulak bir alana bıraktım" diye konuştu.


Bitkin haldeki kaplumbağaya su içirdi
Bitkin haldeki kaplumbağaya su içirdi
Bitkin haldeki kaplumbağaya su içirdi
Bitkin haldeki kaplumbağaya su içirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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