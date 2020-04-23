Bitkin halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi edildi
NİĞDE'de vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi edildi.
23.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:05
NİĞDE'de vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi edildi.
Vatandaşlar tarafından kent kırsalında bitkin halde bulunan kulaklı orman baykuşu, Niğde Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Baykuş tedavi edildikten sonra doğal yaşamına kavuşması için Kayseri Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.
Kaynak: DHA