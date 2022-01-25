Bitkin bulunan kızıl şahin, tedavisi sonrası doğaya salındı

BAHÇE, OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'de, kar yağışının ardından bitkin halde bulunan kızıl şahin, tedavisi sonrası doğaya salındı.

Bahçe ilçesi Nohut köyü civarındaki Karayolları Müdürlüğü ekiplerinin bölgede süren kar yağışı nedeniyle başlattığı yol açma çalışmalarında, soğuktan etkilendiği için uçamayan bir kızıl şahin bulundu. Ekipler, bir akşam baktıkları kızıl şahini daha sonra Bahçe Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği personeline teslim etti. DKMP Görevlisi Ertuğrul Coşkun, teslim aldığı kızıl şahini montunun içine koyarak ısıtıp, araca götürdü. Ardından, Osmaniye Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanı İlk Müdahale Ünitesi'nde veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan kızıl şahin, uçabilecek yeterli güce kavuşması için beslendi. Sağlığına kavuştuğu gözlenen kızıl şahin, Kastabala sulak alanında doğaya salındı.