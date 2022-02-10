Bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı

OSMANİYE Osmaniye'de bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına salındı.

Osmaniye'de merkez Yunus Emre Mahallesi'nde bir vatandaş yol kenarında duran kızıl şahinin uçmadığını fark etti. Duyarlı vatandaş durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra kızıl şahini yakaladı. İlk kontrollerde yarası olmadığı tespit edilen şahin ekipler tarafından Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne getirildi. Veteriner hekim tarafından detaylı sağlık taramasından geçirilen şahinde yaraya rastlanmazken bitkin düştüğü belirlendi.

Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'nde bir süre gözlem altında tutulan kızıl şahin sağlığına kavuşmasının ardından merkeze bağlı Dereobası köyünde doğal yaşam ortamına bırakıldı.