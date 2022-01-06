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BİTKİN HALDE BULUNAN KARACA BAKIMA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bitkin halde bulunan karaca, Kazdağı Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bitkin halde bulunan karaca, Kazdağı Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Edremit ilçesine bağlı Hanlar yolunda vatandaşlar, bitkin halde bir karaca buldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Kazdağı Milli Park Şefliği Veteriner Hekimi Ertan Şenol, karacaya ilk müdahaleyi yaptı. Genç ve dişi olduğu belirlenen karaca, hamile olması ihtimali göz önünde bulundurularak çiftlikte bakıma alındı. Gözetim altında tutulan karacanın, bakımının ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

BİTKİN HALDE BULUNAN KARACA BAKIMA ALINDI

BİTKİN HALDE BULUNAN KARACA BAKIMA ALINDI

BİTKİN HALDE BULUNAN KARACA BAKIMA ALINDI

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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