Bitkin Halde Bulunan Eşek Kesilmekten Kurtarıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı, at ve eşek eti kesiminin kalıntılarının bulunduğunu göl kenarında inceleme ve temizlik çalışması yaptı. Ekipler, buldukları bitkin haldeki eşeği de tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürdü.



Adana Büyükşehir Belediyesi insan sağlığını tehdit eden görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Zabıta Daire Başkanlığı at ve eşek eti kesimine karşı kentte sıkı bir denetim çalışması başlatırken, Çevre Koruma Daire Başkanlığı da at ve eşek kesiminin yapıldığı belirlenen gölette temizlik çalışması yaptı.



Zabıta ekipleri olay yerinde bulunan bitkin haldeki eşeği de tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürdü.