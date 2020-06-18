Bitkin halde bulunan boynuzlu baykuşu Emniyet Müdürlüğüne teslim etti
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Bitkin halde bulunan boynuzlu baykuşu Emniyet Müdürlüğüne teslim etti

Van'ın Muradiye ilçesinde tarlada bitkin halde bulunan boynuzlu baykuş, İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

Bitkin halde bulunan boynuzlu baykuşu Emniyet Müdürlüğüne teslim etti
18.06.2020 23:19 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:41

Van'ın Muradiye ilçesinde tarlada bitkin halde bulunan boynuzlu baykuş, İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

İlçeye bağlı Kandahar Mahallesi'nde tarlasını sulayan İdris Tayancan, bitkin halde bulduğu boynuzlu baykuşun uçamadığını fark edince kucağında taşıyarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Burada polisler tarafından teslim alınan baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Van'a gönderdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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