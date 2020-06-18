Bitkin halde bulunan boynuzlu baykuşu Emniyet Müdürlüğüne teslim etti Van'ın Muradiye ilçesinde tarlada bitkin halde bulunan boynuzlu baykuş, İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

Van'ın Muradiye ilçesinde tarlada bitkin halde bulunan boynuzlu baykuş, İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

İlçeye bağlı Kandahar Mahallesi'nde tarlasını sulayan İdris Tayancan, bitkin halde bulduğu boynuzlu baykuşun uçamadığını fark edince kucağında taşıyarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Burada polisler tarafından teslim alınan baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Van'a gönderdi.

Kaynak: AA