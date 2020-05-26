Bitkin halde bulunan alaca sansar, tedavi edildi
TEKİRDAĞ'da, ormanlık alanda bitkin halde bulunan alaca sansar, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
26.05.2020 16:34 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:37
TEKİRDAĞ'da, ormanlık alanda bitkin halde bulunan alaca sansar, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
- Tekirdağ
Tekirdağ'da, ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan nesli tehlike altındaki alaca sansar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi yetkililerine teslim edildi. Alaca sansar, yapılan tedavi ve bakımının ardından ormanda doğaya bırakıldı.
- Tekirdağ
Kaynak: DHA