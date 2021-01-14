Bitkin düşen şahini jandarma kurtardı
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Bitkin düşen şahini jandarma kurtardı

14.01.2021 22:44 | Son Güncelleme: 14.01.2021 22:48
Bitkin düşen şahini jandarma kurtardı

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde, devriye gezen jandarma ekiplerince yol kenarında bitkin halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde, devriye gezen jandarma ekiplerince yol kenarında bitkin halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Koruma Timi, ilçede devriye gezerken yol kenarında bitkin halde bir şahine rastladı. Çevre Timi, şahini alıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Soğuktan ve açlıktan bitkin kaldığı düşünülen şahin tedaviye alındı. Şahin, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.


Bitkin düşen şahini jandarma kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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