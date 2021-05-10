Bitkin düşen güvercin tedavi altına alındı
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Bitkin düşen güvercin tedavi altına alındı

Bitkin düşen güvercin tedavi altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Iğdır'da bir doktor tarafından yorgun ve bitkin düştüğü için uçamaz halde bulunan güvercin tedavi altına alındı.

Iğdır'da bir doktor tarafından yorgun ve bitkin düştüğü için uçamaz halde bulunan güvercin tedavi altına alındı.

Iğdır'da bulunan 3 nolu Aile Sağlığı Merkezinde görevli olan doktor Ferhat Çeçen yol kenarında bitkin düşmüş halde bulunan bir güvercine rastladı. Uçamayacak kadar bitkin düşen güvercini bulan doktor Ferhat Çeçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine durumu haber verdi. İhbar üzerine bitkin düşen güvercini Çeçen'den teslim alan ekipler, güvercinin beslenme ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürdü. Güvercinin sağlığına kavuştuktan sonra tekrar doğal ortamına bırakılacağı bildirildi. - IĞDIR

Bitkin düşen güvercin tedavi altına alındı
Bitkin düşen güvercin tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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