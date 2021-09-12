Bitkin bulunan yavru flamingo, bakım sonrası doğaya salındı - Haberler
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Bitkin bulunan yavru flamingo, bakım sonrası doğaya salındı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel
Bitkin bulunan yavru flamingo, bakım sonrası doğaya salındı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde bitkin halde bulunan flamingo, bakımının yapılmasının ardından doğaya bırakıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde bitkin halde bulunan flamingo, bakımının yapılmasının ardından doğaya bırakıldı.

Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde, sahilde hareketsiz halde duran flamingoyu görenler, durumu Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, geçen yıl dünyaya geldiği belirlenen yavru flamingoyu sahilden aldı. Veteriner hekim, flamingonun vücudunda darp, yara ya da kesik izi olup olmadığını kontrol etti. Flamingonun vücudunda yara veya kesik izine rastlanmadığı, yavru olduğundan yorgunluk nedeniyle sahilde durduğu belirlendi. Kontrolleri ve bakımı yapılan flamingo, Lapseki ilçesi Çardak beldesindeki lagüne bırakılıp, doğaya salındı. Yavru flamingonun Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovakya ve Polonya üzerinden gelen diğer kuşlarla, burada dinlendikten sonra sıcak bölge olan Afrika'ya gideceği belirtildi.


Bitkin bulunan yavru flamingo, bakım sonrası doğaya salındı

Bitkin bulunan yavru flamingo, bakım sonrası doğaya salındı

Bitkin bulunan yavru flamingo, bakım sonrası doğaya salındı

Bitkin bulunan yavru flamingo, bakım sonrası doğaya salındı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Son Dakika Haberleri
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