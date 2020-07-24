Bitkilerin tozlaşması için aldığı arılar ailesine gelir kapısı oldu Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bahçesindeki bitkilerin tozlaşmasına yardımcı olmak için aldığı arıların zamanla yetiştiriciliğini yapan Levent Keskin, arı sütü, bal, polen ve propolis ürünlerinin satışıyla ailesine gelir kapısı oluşturdu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bahçesindeki bitkilerin tozlaşmasına yardımcı olmak için aldığı arıların zamanla yetiştiriciliğini yapan Levent Keskin, arı sütü, bal, polen ve propolis ürünlerinin satışıyla ailesine gelir kapısı oluşturdu.

Tahsilini işletme bölümünde yapan, kentte bir mağazada yönetici olarak çalışan, evli ve bir çocuk babası Levent Keskin (39), 8 yıl önce bahçesinden daha fazla verim elde edebilmek amacıyla bitkilerin tozlaşmasına yardımcı olan bal arıları satın aldı. Bir süre sonra arı yetiştiriciliği yapmaya karar veren ve çalıştığı yerden ayrılarak Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyünde arı yetiştiriciliğine başlayan Keskin, 3 yıl önce kurduğu işletmeyle kovan sayısını günden güne artırdı.

Fizik bölümü yüksek lisans mezunu eşi Fatma Keskin ile üretimini yaptığı ana arı, bal, arı sütü, polen ve propolis ürünlerini yurdun dört bir yanına gönderen Keskin, katıldığı arıcılık kurslarının yanı sıra Düzce Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Arıcılık Programı'nda eğitimini sürdürerek, işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor.

"Eşim bu işi yapmamda en büyük destekçim"

Levent Keskin, AA muhabirine, yaptıkları işe emek verdiklerini ve işin üstesinden eşiyle birlikte çok çalışarak geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin her yerine satış yaptıklarını belirten Keskin, "Bütün işler gibi arıcılık da çok zor. Burada o zorluğu yenen en büyük faktör işten keyif almak. Yaptığımız işi, arılarla çalışmayı çok seviyoruz. Onların o büyülü dünyasında kaybolmak bize çok büyük keyif veriyor." diye konuştu.

Keskin, işin yorucu olduğunu anlatarak, "Eşim de daha önceden özel sektörde çalışıyordu. Verdiğimiz karar doğrultusunda bu işi yapabileceğimizi gördük. 'Başlayalım.' dedik ve başladık. Eşim bu işi yapmamda en büyük destekçimdir. Bu zor yollardan geçmek kolay olmadı. Eşim her zaman yanımdaydı. Onunla beraber çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arıcılığa başlamaya karar verdiklerinde çevresindekilerin buna şaşırdığını dile getiren Keskin, şunları kaydetti:

"Arıcılığın bu şekilde olabileceğini, arıcılıktan para kazanılabileceğini kimse görmüyordu. Çünkü sadece 'Arı bal yapar, başka bir şey olmaz ki' diye biliyorduk. İnsanların bu tepkisini arı sütü, ana arı üreterek kırdık. Sadece balla olmadığını insanlara gösterdik. Şimdi iyi yere geldiğimizi düşünüyoruz. Yaptığımız anlaşmalarla beraber ürünleri soğuk zincir taşımacılıkla gönderiyoruz. Ana arıyı kafeslere koyuyoruz, onları güzelce paketledikten sonra çıkmayacak şekilde Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz."

Keskin, elinde imkanı ve isteği olan herkesin bu işle uğraşabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA