Bitkiler özel bölümlerde yetiştiriliyor

Keçiören Belediyesi modern ve akıllı sera etrafında yürüttüğü çevre düzenleme çalışmalarıyla hem sera içinde hem de sera etrafındaki özel bölümlerde çeşitli türde bitki yetiştirmeyi sürdürüyor.

Park ve bahçelerde kullanılmak üzere bir yandan mevsimlik bitkiler yetiştirilirken bir yandan da uzun ömürlü dayanıklı bitkilerin üretimine devam ediliyor.

Keçiören Belediyesi tarafından Ovacık mahallesine kurulan modern ve akıllı serada sebze ve meyvenin yanı sıra park ve bahçelerde kullanılmak üzere özel bölümlerde çeşitli türde bitkilerin yetiştirildiğini söyleyen Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İlçemizde 530'dan fazla parkımızın peyzajı için ihtiyaç duyduğumuz bitkileri seramızdan temin ediyoruz. Sera etrafına inşa ettiğimiz yürüyüş yoluyla ve meyve bahçesi ile de burayı daha kullanışlı hale getirdik." dedi.

"VATANDAŞLAR DA FAYDALANACAK"

Belediyenin ihtiyaç duyduğu her türlü bitkiyi kendi seralarından karşıladıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, seradan vatandaşların da istifade edebileceğine dikkati çekerek, " Modern ve akıllı seramızda sebze fidesi üretimine başladık. Aynı zamanda buradaki 3 dönümlük alanı halka açık meyve bahçesi yaptık. Seramızın etrafında çevre düzenlemesi de yaparak buraya bir yürüyüş yolu inşa ediyoruz. Vatandaşımız hem spor yapacak hem de taze meyveyi dalından alıp tüketme imkânı bulacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler