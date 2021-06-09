Bitki ve Hayvan Atıklarından Elektrik Üretilecek

Bekmezci Enerji, Çankırı'da kuracağı 4, 680 MW kapasiteli biyogaz tesisinde hayvan ve bitki atıklarını işleyerek elektrik üretecek.

Bekmezci Enerji, Çankırı'da kuracağı 4, 680 MW kapasiteli biyogaz tesisinde hayvan ve bitki atıklarını işleyerek elektrik üretecek. Çankırı ili Çobanözü ilçesinde Bekmezci Enerji A. Ş tarafından Büyükbaş Besi Yetiştirme Tesisi ve Biyogaz Enerji Santrali projenin hayata geçirilmesi planlanıyor. Yaklaşık 55, 5 milyon lira değerindeki proje kapsamında 4 bin adet besi sığırı yetiştirilmesi ve bu hayvanların atıklarından elektrik üretilmesi hedefleniyor. Atıklardan üretilen metan gazını gazı elektrik ve atık ısıya çevirmek için 4, 680 MW Kurulu gücünde kojenerasyon sistemi kullanılacak.

Kullanılacak gaz motorları toplam verimi % 85 üzerinde olacak. Tavuk dışkısı ve bitkisel atığın da işleneceği Tesiste her gün toplam 194 ton hayvansal atık işlenerek 4. 879, 24 kW elektrik üretilecek.

Kaynak: Enerjigunlugu

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre