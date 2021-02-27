Bitki taneleri usta ellerde takı ve tespihe dönüşüyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan Mehmet ve Emine Koç çifti, "gözyaşı otu" tanelerinden yaptıkları takı ve tespihlerin satışından elde ettikleri gelirle geçimlerini sağlıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan Mehmet ve Emine Koç çifti, "gözyaşı otu" tanelerinden yaptıkları takı ve tespihlerin satışından elde ettikleri gelirle geçimlerini sağlıyor.

Ereğli Demir Çelik Fabrikasından 27 yıl önce emekli olan 73 yaşındaki Mehmet Koç, ailesiyle ilçeye bağlı Göktepe köyüne dönmeye karar verdi.

Koç hem boş zamanını değerlendirmek hem de gelir sağlamak amacıyla yaklaşık 10 yıl önce eşiyle bahçelerine ektikleri gözyaşı otu tanelerini kurutarak takı ve bileklik yapmaya başladı.

Haftada 50'şer kolye, bileklik ve tespih yapan Koç çifti, ürünlerini Akçakoca'da kurulan pazarda satışa sunmanın yanı sıra sipariş üzerine de müşterilerine ulaştırıyor.

Doğal boncuklarla yapılan bileklik 20, kolye 70, 33'lük tespih 25, 99'luk tespih ise 70 liradan alıcı buluyor.

"İlk kez görenler oluyor"

Mehmet Koç, AA muhabirine, arkadaşının önerisiyle bitki tanelerinden tespih ve takı yapmaya karar verdiklerini söyledi.

İnternetten araştırdıklarını ve deneme yanılma yöntemiyle takı ve tespih yapımını öğrendiklerini anlatan Koç, tasarladıkları ürünlerin ilgili görmesiyle kendilerine gelir sağlamaya başladıklarını dile getirdi.

Koç, doğal boncuklarla yapılan tespih ve takıları ilk kez görenler olduğunu aktardı.

Kendilerini geliştirerek üretimlerini sürdürdüklerini belirten Koç, ürünlerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını kaydetti.

Emine Koç da bahçelerine gözyaşı tohumu ektiklerini belirterek, "Büyüdüler ve büyüdükten sonra kurumaya başladılar. Daha sonra mahsulünü topladık. Tanelerini dizmeye başladık. Bileklik, tespih ve kolye yaptık. Arkadaşlarıma birkaç hediye verdim. Onlardan çok güzel geri dönüşler aldım. Yaptıkça işimizi ilerlettik ve pazara çıkmaya başladık." diye konuştu.

Koç, takıların zamanla ten rengini aldığını belirterek hem boş zamanlarını değerlendirmekten hem de gelir elde etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş