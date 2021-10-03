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Bitki Satış Noktasına Yoğun İlgi

Habermetre - Haberler | Toplum
Bitki Satış Noktasına Yoğun İlgi

Çankaya Belediyesi tarafından Uğur Mumcu Parkı ile Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda kurulan Bitki Satış Noktalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - Çankaya Belediyesi tarafından Uğur Mumcu Parkı ile Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda kurulan Bitki Satış Noktalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Belediye üretimini yaptığı çiçek ve saksı bitkilerini sembolik fiyatlarla vatandaşlara ulaştırıyor.

Çankaya Belediyesi'nin Uğur Mumcu Parkı ve Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda kurduğu çiçek satış noktalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Çankaya Belediyesinin kendi seralarında kendi işçileri tarafından minimum maliyetle ürettiği çiçek ve saksı bitkileri vatandaşlara piyasanın çok altında bir fiyatla satılıyor. Çukurambar'da bulunan Uğur Mumcu Parkı ile Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda kurulan satış noktalarını her gün onlarca vatandaş ziyaret edip istedikleri çiçekleri satın alabiliyorlar. Mevsime göre kışlık ve yazlık çiçeklerin olduğu satış noktalarındaki çiçeklerden satın alan vatandaşlar ev ve işyerlerini gönüllerince süsleme imkanı buluyorlar.

Piyasanın çok altında sembolik bir ücretle vatandaşlara hizmet veren Bitki Satış Noktaları Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 09. 00-18. 00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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Haber: Bitki Satış Noktasına Yoğun İlgi - Haberler
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