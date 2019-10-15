Bitki örtüsü yangını korkuttu
Bitki örtüsü yangını korkuttu Hatay'da vatandaşlar, ellerindeki kaplarla su dökerek evlerine yaklaşan yangını söndürmeye çalıştıHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bitki örtüsü yangını büyümeden kontrol altına alındı.
Bitki örtüsü yangını korkuttu
Hatay'da vatandaşlar, ellerindeki kaplarla su dökerek evlerine yaklaşan yangını söndürmeye çalıştı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bitki örtüsü yangını büyümeden kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Gözene Mahallesinin yamaçlarında rüzgar türbinlerine ve evlerin yakınında bulunan bitki örtüsü kaplı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar, ellerindeki kaplarla su dökerek evlerine yaklaşan yangını söndürmeye çalıştı.
Yangın, evlere ve rüzgar türbinlerine ulaşmadan Kahramanmaraş Orman İşletme ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle kontrol altına alındı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.