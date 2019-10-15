15.10.2019 16:39

Bitki örtüsü yangını korkuttu

Hatay'da vatandaşlar, ellerindeki kaplarla su dökerek evlerine yaklaşan yangını söndürmeye çalıştı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bitki örtüsü yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Gözene Mahallesinin yamaçlarında rüzgar türbinlerine ve evlerin yakınında bulunan bitki örtüsü kaplı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar, ellerindeki kaplarla su dökerek evlerine yaklaşan yangını söndürmeye çalıştı.

Yangın, evlere ve rüzgar türbinlerine ulaşmadan Kahramanmaraş Orman İşletme ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA