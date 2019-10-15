Bitki örtüsü yangını korkuttu

15.10.2019 15:46

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bitki örtüsü yangını büyümeden kontrol altına alındı.



Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Gözene Mahallesi'nin yamaçlarında rüzgar türbinleri ve evlerin yakınında bulunan bitki örtüsü kaplı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar, ellerindeki kaplarla su dökerek evlerine yaklaşan yangını söndürmeye çalıştı.



Yangın, evlere ve rüzgar türbinlerine ulaşmadan Kahramanmaraş Orman İşletme ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin desteğiyle kontrol altına alındı.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA