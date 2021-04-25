Bitki koruma ürünleri denemelerinde görevlendirilecek personel için bilgi, belge istenmeyecek
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Bitki koruma ürünleri denemelerinde görevlendirilecek personel için bilgi, belge istenmeyecek

Bitki koruma ürünleri denemelerinde görevlendirilecek personel için bilgi, belge istenmeyecek
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Bitki koruma ürünleri deneme yetki belgesi almak isteyen tüzel kişilerden, bu alanda görevlendirilecek personelin listesiyle söz konusu personelin eğitim durumlarını gösteren bilgi ve belge talep edilmeyecek.

Bitki koruma ürünleri deneme yetki belgesi almak isteyen tüzel kişilerden, bu alanda görevlendirilecek personelin listesiyle söz konusu personelin eğitim durumlarını gösteren bilgi ve belge talep edilmeyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Bitki Koruma Ürünleri ile İlgili Yapılacak Denemeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bitki koruma ürünleri deneme yetki belgesi almak isteyen tüzel kişilerden yapılacak denemelerin planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması konularında görevlendirilecek personelin listesiyle bu personelin eğitim durumlarını gösteren bilgi ve belge istenmeyecek.

Öte yandan, "Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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