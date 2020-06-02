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Bitki koruma ürünleri bayilik işlemleri için süre uzatımı

Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi işlemleri için gerekli evrakları sunma süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

Bitki koruma ürünleri bayilik işlemleri için süre uzatımı
02.06.2020 08:43 | Son Güncelleme: 02.06.2020 08:43

Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi işlemleri için gerekli evrakları sunma süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Bakanlıkça onaylı bitki koruma ürünlerini toptan veya perakende satacaklara ilişkin esasları düzenliyor.

Buna göre, bugünden önce bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almış ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden kişilerin satış yetkisi sürecek ancak söz konusu kişilerin bayi veya toptancı izin belgesinin verilmesi için gereken sınav başarı belgesi hariç, diğer bilgi ve belgelerle faaliyette bulundukları kentin il müdürlüğüne en geç 31 Aralık 2020'ye kadar başvuru yapmaları ve belgelerini yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yenilemeleri zorunlu olacak.

Daha önce söz konusu süre 1 Haziran olarak belirlenmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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