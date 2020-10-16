Bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılık sınavı yarın yapılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılık sınavı yarın yapılacak

16.10.2020 22:24 | Son Güncelleme: 16.10.2020 22:28
Bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılık sınavı yarın yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılık sınavının yarın Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde yapılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılık sınavının yarın Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde yapılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik' kapsamında Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından 11 Nisan 2020 Cumartesi günü yapılması planlanan Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı, sınavın tek merkezde ve yoğun katılımlı bir sınav olması ve ülke genelinde Covid-19 virüsü için alınan tedbirler nedeniyle tarafların karşılıklı onayıyla ileri bir tarihe ertelenmişti.

Ertelenen sınav 17 Ekim 2020 Cumartesi günü (yarın) saat 10.00'da Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde yapılacaktır. Sınav sonuçları ise 16 Kasım 2020 tarihinde açıklanacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ersin Tatar Mustafa Şentop Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Ercan Kesal Sadri Alışık İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Kabak Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Garry Rodrigues
Daha Fazla Türk Karabağ Saldırı Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılık sınavı yarın yapılacak - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 22:35:22. #1.14#
title