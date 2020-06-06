Bitki kaçakçılığının önlenmesinde Milli Parklar ile Tarım ve Orman müdürlükleri koordineli çalışacak Soğanlı bitkilerin doğadan toplanması veya ticarete konu edilmesi halinde il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile milli parklar şube müdürlükleri koordineli olarak görev alacak.

Soğanlı bitkilerin doğadan toplanması veya ticarete konu edilmesi halinde il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile milli parklar şube müdürlükleri koordineli olarak görev alacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatı"na ilişkin yönetmelik kapsamında, "Nesli tehdit ve tehlike altında olan veya nadir bulunan doğal çiçek soğanlarını doğadan izinsiz ve kaçak toplayan veya mevzuata aykırı biçimde ticarete konu edilen kişi veya kuruluşlara 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarında işlem yapılır" hükmü çerçevesinde yeni bir çalışma yapıldığı belirtildi.

Çevre Kanununun 24'üncü maddesinin 7'inci fıkrasına göre Tarım ve Orman Bakanlığının tüm taşra teşkilatının Çevre Kanununun 20(k) bendi kapsamında idari yaptırım almaya yetkili olduğunu aktarılan açıklamada, olay yeri tespit tutanağının denetim yetkisi olanlar tarafından düzenlenerek imzalanması gerektiği anlatıldı.

Açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan toplantı ve alınan kararlar kapsamında, zaman ve kaynak israfını önlemek, idari yaptırımların usul ve esas yönünden uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlamak üzere "Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatı"na ilişkin yönetmelik kapsamına giren doğadan kaçak toplama vakalarında Tarım ve Orman Bakanlığının il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile bölge müdürlüğüne bağlı şube müdürlüklerinin koordineli bir şekilde görev alması kararı verildiği kaydedildi.

Alınan karara ilişkin, olay yerine en yakın taşra biriminin ivedilikle olay yerine intikal etmesi ve kolluk birimleri ile ortaklaşa yapılması gereken işlemleri tamamlayarak el konulan materyalleri teslim alması hususunda genel müdürlük tarafından il ve ilçe tarım orman müdürlüklerine talimat verildiği de ifade edildi.

Kaynak: AA